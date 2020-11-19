annamachtart





Иногда вместо чего-то ожидаемого приходит разочарование. И весь мир может вдруг потемнеть.

Когда что-то не работает, или происходит не так, как мы это себе представляли или рассчитывали - в нас рождается энергия.

Энергия, чтобы вернуть все на свою орбиту, починить, исправить, убедить, восстановить справедливость (в нашем понимании), если это удается - класс) - мир управляем и можно ненадолго расслабиться и выдохнуть.

А если мы не можем вернуть наше солнце, то что с нами твориться?











