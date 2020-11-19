Like a River
(Govinda Damodara Madhaveti)
/гуна благости/( Collapse )
(Govinda Damodara Madhaveti)
/гуна благости/( Collapse )
Существует неисчислимое множество способов поддерживать связь с Безграничным. Но сколько веры может иметь ограниченное — мы с вами? Как увидеть Безграничное, можно ли его вообразить? Можно. Но то, что мы вообразим, не будет Безграничным.( Collapse )
Поиск истины и понимания сложных проблем современности требует от нас нового взгляда на очевидные вещи, что, как правило, остаются без внимания. Попробуйте вспомнить сколько раз ежедневно и без должного анализа ситуации выступаете в роли «судьи»? Замечаете насколько жизнь переполнена осуждением? Мы осуждаем тех, кто не построил нам демократическое государство с высоким качеством жизни, забывая о своем участии. Низменных политиков, которых выбираем. В конце концов всех, кто не соответствует нашим ожиданиям. Конечно, к сожалению, вокруг нас много того, что заслуживает жесткое наказание. И размышление не об оправдании негодяев или невежд, а о ПРАВО осуждения.( Collapse )
..........было всё ещё одето( Collapse )
Lonesome Town
Summer wine
Иногда вместо чего-то ожидаемого приходит разочарование. И весь мир может вдруг потемнеть.
Когда что-то не работает, или происходит не так, как мы это себе представляли или рассчитывали - в нас рождается энергия.
Энергия, чтобы вернуть все на свою орбиту, починить, исправить, убедить, восстановить справедливость (в нашем понимании), если это удается - класс) - мир управляем и можно ненадолго расслабиться и выдохнуть.
А если мы не можем вернуть наше солнце, то что с нами твориться?( Collapse )