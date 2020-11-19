Безграничная вера в Безграничное

Существует неисчислимое множество способов поддерживать связь с Безграничным. Но сколько веры может иметь ограниченное — мы с вами? Как увидеть Безграничное, можно ли его вообразить? Можно. Но то, что мы вообразим, не будет Безграничным. 

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Размышления. Об осуждении.

Поиск истины и понимания сложных проблем современности требует от нас нового взгляда на очевидные вещи, что, как правило, остаются без внимания. Попробуйте вспомнить сколько раз ежедневно и без должного анализа ситуации выступаете в роли «судьи»? Замечаете насколько жизнь переполнена осуждением? Мы осуждаем тех, кто не построил нам демократическое государство с высоким качеством жизни, забывая о своем участии. Низменных политиков, которых выбираем. В конце концов всех, кто не соответствует нашим ожиданиям. Конечно, к сожалению, вокруг нас много того, что заслуживает жесткое наказание. И размышление не об оправдании негодяев или невежд, а о ПРАВО осуждения.

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Слезы тщетности

annamachtart
annamachtart


Иногда вместо чего-то ожидаемого приходит разочарование. И весь мир может вдруг потемнеть.
Когда что-то не работает, или происходит не так, как мы это себе представляли или рассчитывали - в нас рождается энергия.
Энергия, чтобы вернуть все на свою орбиту, починить, исправить, убедить, восстановить справедливость (в нашем понимании), если это удается - класс) - мир управляем и можно ненадолго расслабиться и выдохнуть.

 А если мы не можем вернуть наше солнце, то что с нами твориться?

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